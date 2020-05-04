Kahramanmaraş'ta kahvehanede oyun oynayan 13 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir kahvehanenin gizli bölümünde oyun oynayan 13 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde kapalı olması gereken bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerini takibe alan polis, dışarı bir gözcü olduğunu tespit etti. Gözcüyü yakalayan ekipler, onun anahtarıyla içeri girdi.

Ekipler, boş bir odanın arkasında, camları beyaza boyanarak kamufle edilmiş gizli bölmede iskambil oynayan 13 kişiyi yakaladı.

Maske takarak tedbir aldıklarını söyledikleri iddia edilen 13 kişi ile iş yeri sahibi ve gözcülük yapan kişiye Hıfzısıhha Kanunu gereğince toplam 47 bin 250 lira ceza kesildi.

İş yeri de mühürleme işleminin ardından kapatıldı.