Kahramanmaraş'ta Kamyon Faciasında Şoför ve Şirket Yetkilisi Tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Kamyon Faciasında Şoför ve Şirket Yetkilisi Tutuklandı

Son Güncelleme: 11.09.2023 10:24

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kamyon faciasında şoför ve şirket yetkilisi tutuklandı. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kamyon faciasında şoför ve şirket yetkilisi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması olayıyla ilgili Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Andırın ilçesi Darıova Mahallesi 9 Eylül 2023 günü saat 10.50 sıralarında, C.A.'nın (45) sevk ve idaresinde bulunan kamyonun viraja kontrolsüz bir şekilde girerek yoldan çıkması ve cenaze defin işlemi yapılan alana girmesi sonucu 6 vatandaş vefat etmiş, 25 vatandaş yaralanmıştır. Meydana gelen olay ile ilgili olarak, gözaltına alınan ve 10 Eylül 2023 günü adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü C.A tutuklanmıştır. Olay çerçevesinde, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, adli makamlara sevk edilen, şirket yetkililerinden İ.A isimli şahıs tutuklanmıştır. Diğer şirket yetkililerinden M.S ve K.G isimli şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır. M.A.A isimli şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla alınan ifadesine müteakip serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kamyon Faciasında Şoför ve Şirket Yetkilisi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kamyon Faciasında Şoför ve Şirket Yetkilisi Tutuklandı - Son Dakika
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