Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hakan K. yönetimindeki 34 GP 5281 plakalı çamur yüklü kamyon, Dr. Mustafa Bey Meydanı'nda, önce Raşit B. idaresindeki 46 FJ 463 plakalı otomobile sonra da ağaca çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası devrilen kamyondaki yüklü çamur çevreye dağıldı.

Belediye ekipleri kamyonun kaldırılmasının ardından bölgede temizlik çalışması yaptı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:44 Kaynak: AA
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