Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi

Son Güncelleme: 09.09.2023 17:27

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Andırın ilçesinde Darıovası mevkiinde meydana geldi. Freni patladığı iddia edilen kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olay yerinde can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 5 ölü, 2'si ağır 25 yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin; Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz olduğu ve otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, "Olay vahameti açısından 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayın şüphelisi sürücü gözaltına alındı. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Kazanın ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Kamyondan kaçtığını ve kazayı atlattığını anlatan Müslüm Çanak, "Kamyon aşağı inerken biz diğer tarafa geçtik. Hızlandıkça hızlandı. Hiç anlamadık nasıl olduğunu. Önce park halindeki arabaları altına aldı. Sürükledi insanların üzerine düştü o sırada ben de diğer tarafa doğru kaçtım" diye konuştu.

"BİR ANDA KAMYON HIZLA KAYBOLDU"

Halil Avgın isimli görgü tanığı ise, "Ben yukarıdan geliyordum kamyonda ileriden gidiyordu önüne geçecektim aracım ile oğlum önüne geçmememi istedi. İyi ki kamyonun önüne geçmemişim. Bir anda kamyon hızla kayboldu" dedi. Bir başka vatandaş ise "Ben görmedim ama yukardan aşağı yüklü kamyon insanların içine dalmış. İnsanlar burada namaza hazırlık yapıyorlarmış" dedi.

"KAMYONUN FRENİYLE İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, beraberindekilerle birlikte kazanın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu. Vali Ünlüer, incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Ünlüer, "Ölü sayımız inşallah artmaz diye dua ediyoruz. Yüklü kamyon virajı alamamış, o sırada cenaze merasimi yapılıyormuş burada. Önce buradaki araçlara çarpmış ardından vatandaşlarımızın arasına girerek devrilmiş. Kamyonun freniyle ilgili bir arıza olmadığını öğrendik bir sorunu yok. Kamyon sürücüsü gözaltında" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kamyon kazasında hayatını kaybedenlerin kimliği belirlendi - Son Dakika
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