Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Sarı idaresindeki 46 E 8400 plakalı mutfak tüpü yüklü kamyonet ile Soner Bostancı'nın kullandığı BBY 4646 yabancı plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çarpışmanın etkisiyle devrilen kamyonetteki tüpler ile damacana sular yola savruldu.

Çevreye dağılan tüpler ve damacanalar, vatandaşların yardımıyla toplandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de öfkeli minibüsçünün kamyonete saldırısı kamerada
Emanet kazanlarla tarhana üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu AK Parti'de ihracı istenen Davutoğlu ve üç isme tebligat gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 23:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]