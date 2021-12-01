Kahramanmaraş'ta kamyonet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta takla atıp devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kahramanmaraş - Göksun karayolu Hasancıklı mevkiinde meydana geldi. Ali Uzun (53) idaresindeki 46 AAR 345 plakalı kamyonet, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra takla atarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yolcu konumunda bulunan ve yaralanan H.K. (53) ve B.N. (47) ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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