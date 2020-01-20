Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı kadın öldü
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı Gönül B. (65) öldü.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:56 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kamyonetin çarptığı Gönül B. (65) öldü.
Hüseyin K. idaresindeki 46 ABU 774 plakalı kamyonet, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Gönül B'ye çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gönül B, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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