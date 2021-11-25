Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, otomobil sürücüsü ve onunla aynı araçtaki Hamit Binbuğa yaralandı.

Hasan Arıkalı (52) idaresindeki 46 VJ 260 plakalı kamyon ile Halil Binbuğa (65) yönetimindeki 46 EP 097 plakalı otomobil Karaelbistan Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Fatih Terim'den sürpriz golcü tercihi! Galatasaray-Marsilya maçında ilk 11'ler belli oldu

Fuhuş için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

İşitme engelli genci dövdü, sosyal medyada yayınladı, sonra da kendisine 'eşcinsel' ilişki teklif ettiğini öne sürdü!