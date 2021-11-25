Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hasan Arıkalı (52) idaresindeki 46 VJ 260 plakalı kamyon ile Halil Binbuğa (65) yönetimindeki 46 EP 097 plakalı otomobil Karaelbistan Mahallesi girişinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ve onunla aynı araçtaki Hamit Binbuğa yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika