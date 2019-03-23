Kahramanmaraş'ta Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
17 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Aslıhan Y. idaresindeki 46 AAD 793 plakalı otomobil, Termik Caddesi'nde Recep U'nun kullandığı 72 BC 180 plakalı kamyon ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki sürücü Aslıhan Y, Merve Y, Gamze Yağmur Y, Yiğit B, Ebru B ve Gülseren B. yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:09 Kaynak: AA
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