Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

17 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Aslıhan Y. idaresindeki 46 AAD 793 plakalı otomobil, Termik Caddesi'nde Recep U'nun kullandığı 72 BC 180 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki sürücü Aslıhan Y, Merve Y, Gamze Yağmur Y, Yiğit B, Ebru B ve Gülseren B. yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:09 Kaynak: AA

Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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