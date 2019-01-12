Kahramanmaraş'ta Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir inşaatın kanalizasyonunda 2 işçinin çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir inşaatın kanalizasyonunda 2 işçinin çalışma yaptığı sırada göçük meydana geldi. İşçilerden Afgan uyruklu Nesmullah Pencer (26) hayatını kaybetti, Adem Y. ise yaralandı.



Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaatın kanalizasyonunda çalışma yapan Nesmullah Pencer ile Adem Y., kanalın içine girdikleri sırada göçük meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. 2 işçi, kurtarma ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nesmullah Pencer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adem Y.'nin tedavisi ise sürüyor.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kahramanmaraş

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