Kahramanmaraş'ta kanlı pusu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kanlı pusu

12.03.2022 16:42
Kahramanmaraş'ta kanlı pusu

Kahramanmaraş'ta bir kişi, aracına aldığı şahıs tarafından silahla vuruldu.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, aracına aldığı şahıs tarafından silahla vuruldu. Şahısların birlikte çay içtiği, saldırganın ise olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı odun ambarları ön kısmında meydana geldi. 46 DK 429 plakalı aracın sürücüsü olan İbrahim Uyduran (50) yanına gelen Ertuğrul A. (45) adlı şahsı arabasına aldı. İkili bir süre ilerledikten sonra, Ertuğrul A., araçtan inmek istediğini söyledi. Aracı sağa çeken İbrahim Uyduran'a bir anda ateş etmeye başlayan Ertuğrul A., olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevre sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Uyduran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Ertuğrul A., her yerde aranıyor. Silahla vurulan İbrahim Uyduran'ın, Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran'ın ağabeyi oyduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından İsmail Akkurt adlı vatandaş, "Son onda koştuk geldik. Doğan marka araç, yukarıdan aşağı geldi. Orada birbirleri ile münakaşa ettiler. Daha önceden aralarında bir mesel varmış. 'Beni çarşıya bırak demiş' oda yok deyince sıkmış" dedi.

"Görüntü polemiği"

Öte yandan polis, olay yerinde çalışma yaptığı esnada, bir aracın cep telefonu ile görüntü alındığının fark edilmesi üzerin kısa süreli kovalamaca yaşandı. Şahısların sadece olay yerinden geçerken görüntü almak istediği ve çevre sakinlerinin tepki göstermesi üzerine kaçtığı öğrenilirken, kısa sürede yakalandılar. Yakalanan şahısların ifadesi alınmak için emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta kanlı pusu - Son Dakika


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