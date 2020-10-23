Kahramanmaraş'ta kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta parkta oturan kadının elindeki cep telefonunu kapıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin (35) cep telefonunu alıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Salih G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir parkta oturan D.K'nin elindeki cep telefonu, yanına yaklaşan bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalınmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salih G. olduğunu belirlediği şüpheliyi olay yeri yakınlarındaki bir apartmanın bahçesinde saklanırken yakalamış, şüphelinin, cep telefonunu D.K'den kapıp kaçması güvenlik kameralarına yansımıştı.