Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kar Esareti

Kahramanmaraş'ta Kar Esareti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Kahramanmaraş'ta Kar Esareti, System.String[]
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kar yağışı şiddetini artırdı. Kuzey ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimi geçerken Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması trafiği durma noktasına getirdi. Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

Tekir Mahallesi'nde yolda kalan araç sürücüleri dinlenme tesislerine sığınırken, yolda kalan sürücüler ise birbirlerine yardım ederek araçlarını ittirdi.

Kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürürken yolda kalan araçlar çekiciler marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kar yağışı nedeniyle araçlarında kar lastiği ve zincir bulunamayan sürücüler, uyarıları dikkate almadıkları için yolda kaldıklarını söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:22 Kaynak: İHA

Kayseri, Kahramanmaraş, Kar, Güncel
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