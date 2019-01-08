Kahramanmaraş
'ta kar esareti
Yoğun kar yağışı sebebiyle Kahramanmaraş- Kayseri
Karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geliyor
Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması trafiği durma noktasına getirdi
Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlara ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamasına neden oluyor.
Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da kar yağışı şiddetini artırdı. Kar yağışı il merkezinde sağanak yağmur olarak kendini gösterirken, kuzey ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimi geçti. Kahramanmaraş-Kayseri Karayolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması trafiği durma noktasına getirdi. Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlara ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.
Tekir Mahallesi'nde yolda kalan araç sürücüleri dinlenme tesislerine sığınırken, yolda kalan sürücüler ise birbirlerine yardım ederek araçlarını itekledi.
Kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız yaparken yolda kalan araçlar çekiciler marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kar yağışı nedeniyle araçlarında kar lastiği ve zincir bulunamayan sürücüler, uyarıları dikkate almadıkları için yolda kaldıklarını söylediler.