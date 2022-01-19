Kahramanmaraş'ta kar kalınlığı 55, Adıyaman'da 50 santimetre ölçüldü - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karın kalınlığı 55, Adıyaman'da ise 50 santimetreye ulaştı.

Kahramanmaraş'ta dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde yaklaşık 200 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamazken, ormanlık alanlarda birçok ağacın ağırlığa dayanamayarak devrildiği görüldü.

Yüksek kesimlerde bir metre olarak ölçülen kar kalınlığı nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde başlayan ve gece devam eden yağışın ardından kar kalınlığının ortalama 55 santimetreye ulaştığı aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince ana yolların ulaşıma açık tutulması için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "En son 2003 yılında merkezde 38 santimetre olarak ölçülen en yüksek kar, 19 Ocak 2022 itibarıyla ortalama 55 santimetreye ulaştı. Ekiplerimiz aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Sorumluluk alanımızda herhangi bir aksamanın yaşanmaması için kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici uygulamalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Adıyaman

Adıyaman'da da dün öğle saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı, bazı ağaçlar devrildi, iş yerlerinin çatılarında çökme yaşandı.

Atatürk Bulvarı'nda mahsur kalan bir ambulans, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.