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Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı alan bölgelerde mesaiye başladı.

Kahramanmaraş'ta kar mesaisi başladı, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı alan bölgelerde mesaiye başladı.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kuzey ilçeleri olarak bilinen Elbistan, Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçelerindeki kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açıyor.


Büyükşehir Belediyesinin diğer paydaş kurumlarla birlikte istişare içerisinde hareket ettiği öğrenilirken, başta kuzey ilçeler olmak üzere yağış alan Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde de kar temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle kapalı yolun bulunmadığı da belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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