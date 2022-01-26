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Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

26.01.2022 16:28
Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Nurhak- Elbistan, Andırın- Göksun, Çağlayancerit- Boylu ve Göksun-Püren bağlantı yolları kar nedeniyle kapandı.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince kent genelinde ulaşıma kapanan 396 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kahramanmaraş, Elbistan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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