Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Nurhak- Elbistan, Andırın- Göksun, Çağlayancerit- Boylu ve Göksun-Püren bağlantı yolları kar nedeniyle kapandı.
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekiplerince kent genelinde ulaşıma kapanan 396 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Öte yandan Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kar nedeniyle 396 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika