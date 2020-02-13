Kahramanmaraş'ta kar tatili uygulaması devam eden okullar açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kar tatili uygulaması devam eden okullar açıklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar tatili uygulaması devam eden okullar açıklandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta kar tatili uygulaması devam eden okullar açıklandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve don hayatı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bugün 9 ilçede eğitim ve öğretime ara verilirken, yarın bazı okullarda ise kar tatili uygulamasına devam edildi.


Kahramanmaraş'ta Afşin, Elbistan, Ekinözü ilçelerinde okulların tamamı, Dulkadiroğlu ilçesinde; Baydemirli İlkokulu/Ortaokulu, Karamanlı İlkokulu, Karamanlı Sarılar İlkokulu, Baydemirli Boybeyli İlkokulu, Baydemirli Cumhuriyet İlkokulu, Baydemirli Serinyol İlkokulu, Çatmayayla Yusuf Kökünüz İlkokulu, Çatmayayla Ümmetler İlkokulu, Çatmayayla Kurtoğlu İlkokulu, Boyalı İlkokulu, Baydemirli Başpınar İlkokulu, Ağabeyli İlkokulu, Kemalli Ortaokulu, Başdervişli İlkokulu/ Ortaokulu, Budaklı Köseler İlkokulu, Beşenli İlkokulu/ Ortaokulu, Onkişubat ilçesinde; Hacılar İlkokulu/Ortaokulu, Kalekaya İlkokulu/Ortaokulu, Büyüksır İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca Yeniyapan Ortaokulu, Onikişubat Belediyesi Ilıca İHO, Ilıca Yeniyapan İlkokulu, Süleymanlı İlkokulu/Ortaokulu, Sarıgüzel Ali Koca İlkokulu/Ortaokulu, Ilıca ÇPAL, Kürtül İlkokulu/Ortaokulu, Kürtül Celilli İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu Şehit İrfan Katabıçak İlkokulu/Ortaokulu, Bulutoğlu İrfan Çalık İlkokulu, İsmailli Göcek İlkokulu, Orhangazi İlkokulu, Fatih Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Bahçelievler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Fındıcak İlkokulu, Fatih Sulan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu, Kümperli İlkokulu/Ortaokulu, Yeşilkent Şehit Erdoğan Korkmaz İlkokulu/Ortaokulu, Şehit Osman Açıkgöz İmam Hatip Ortaokulu 14 Şubat 2020 tarihinde tatil edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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