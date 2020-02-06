Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali' - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali'

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde 'Kelle Paça Festivali' düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta kar üstünde 'Kelle Paça Festivali', System.String[]

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinlikleri kapsamında kayak merkezinde 'Kelle Paça Festivali' düzenlendi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.


Düzenlenen etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu, "Dondurmasıyla ülkemizde ve dünyada ismini duyuran madalyalı şehrimiz, siyasetiyle, yerel yönetimleriyle, sanayicisiyle, esnafıyla ve bütünüyle büyük katkı sağlamaktadır. Kahramanmaraşımızda tüketilen et ile sucuğun yani irişkitin yüzde 70'ini kasap esnaflarımız karşılamaktadır" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:46 Kaynak: İHA
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