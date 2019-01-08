Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu.



Vatandaşlar, kent merkezinde etkili olan karın tadını çıkardı.



Bazı vatandaşlar öz çekim, bazıları yürüyüş yaptı.



Kar yağışının ardından dışarı çıkan Bekir Dağ, ailesiyle dışarı çıktıklarını ve fotoğraf çektirdiklerini belirtti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürüttü.



Ekipler, kent merkezinde yolların kapanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı

Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

Yoğun Kar Yağışı Sonrası 25 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı