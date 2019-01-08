Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı

15 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu.

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Kahramanmaraş'ta kar yağışı etkili oldu.

Vatandaşlar, kent merkezinde etkili olan karın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar öz çekim, bazıları yürüyüş yaptı.

Kar yağışının ardından dışarı çıkan Bekir Dağ, ailesiyle dışarı çıktıklarını ve fotoğraf çektirdiklerini belirtti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar temizleme çalışmaları yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde yolların kapanmaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:41 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kar, Güncel
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