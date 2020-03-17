Kahramanmaraş'ta kar yağışı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü. İşe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar otomobillerin üzerinde biriken karları görünce şaşkınlık yaşadı.
Bu arada, bölgede hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceğini belirterek, zirai don uyarısında bulunuldu.
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