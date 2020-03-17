Kahramanmaraş'ta kar yağışı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:06 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine kar yağdı.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerden etkisini sürdüren kar yağışı, çevreyi beyaza bürüdü.
Karı fırsat bilen çocuklar, kar topu oynarken esnaf da iş yerlerinin önünde temizlik yaptı.
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