Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Göksun ilçesinde dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle kopan iletim hatları ve trafo patlaması sonucu akşamdan bu yana ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Elektrik firması ekipleri ise ilçeye enerji verilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

İlçede aynı zamanda yaklaşık 50 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Hem Büyükşehir hem de Göksun Belediyesi ekipleri yolların açılması için mücadele veriyor.

Afşin ilçesinin kuzey mahallelerinde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

İlçeye bağlı 25 mahallede kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Andırın ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 9 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Geben, Altınyayla, Akifiye ve Rifatiyedört mahallerinde eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi ve Andırın Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.

Andırın-Göksun kara yolunun Geben ile Göksun arasındaki bölümünün de ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Andırın, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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