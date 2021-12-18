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Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

18.12.2021 17:45

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kahramanmaraş'ta kar yağışından dolayı aydınlatma direkleri devrildi ekipler hemen müdahale etti Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş'ta kar yağışından dolayı aydınlatma direkleri devrildi ekipler hemen müdahale etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 bin 100 rakımlı Ahir Dağı bölgesi ile Göksun'un yüksek kesimlerinde yer alan orman köyleri beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kar kalınlığının 50 santimi geçtiği bölgede kartpostallık manzaralar oluştu.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Bölgesinde 36 mahalleye geçiş sağlayan Ahir Dağı mevkiindeki aydınlatma direkleri, yoğun kar nedeniyle devrildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile AKEDAŞ Elektrik ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 gün süreceği öğrenilen elektrik direkleri ile aydınlatma direklerinin çalışmasının ardından geçiş yolu aydınlatma direklerine elektrik verileceği bildirildi.

Öte yandan, kapanan köy yollarında ekipler 7/24, herhangi bir aksama yaşanmaması için mücadele ediyorlar.

Ahirdağı Bertiz Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ahir Dağı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika


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