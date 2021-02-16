Kahramanmaraş'ta kar yağışı için önlemler alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentte olası beklenen kar yağışıyla ilgili olarak karla mücadele timi kurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı uyarısının ardından hazırlıklara başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 210 araç, 250 personel ile sorumluluk sahası içindeki tüm mahalle ve ilçelerde yolların açık tutulmasını sağlamak için hazırların tamamlandığını bildirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hemşerilerimizin ulaşımının kesintiye uğramaması adına 7/24 esasına göre görevimizin başındayız. Yoğun kar yağışlarında trafik akışının sürekliliğini sağlamak için tüm ilçelerimizde toplamda 210 araç ve 250 personel görev başında olacaktır. Vatandaşlarımızın yağışlara önlem olarak kar lastiği kullanmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kentte faaliyet gösteren Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluğundaki Kahramanmaraş ve Adıyaman'da tedbirlerini arttırdığını açıkladı.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş, bölgenin topografya olarak zorlu coğrafyasında hızlı ve etkin hareket etmek ve kırsal bölgelerdeki arızalara anında müdahale etmek için kar motorları, paletli kar aracı ve arazi araçlarını sorumluluk sahasında konuşlandırdı.

Ekiplerin özelikle kırsal ve ormanlık alandan geçen şebeke hatlarının drone ile kontrol ederek hasar oluşması durumunda anında müdahale edileceğini bildirildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, gazetecilere, olumsuz hava koşullarına karşı şirket olarak gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, olumsuz bir durumla karşılaştıkları zaman kendi ekibine takviye olarak yüklenici firma personellerinden de faydalandıklarını söyledi.