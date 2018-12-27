Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Kaza Getirdi: 6 Yaralı
26 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Artaş Mahallesi'ne yolcu taşıyan Hasan Ö.'nün kullandığı 46 K 2157 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. İçerisinde 13 kişinin bulunduğu öğrenilen araçtaki Mahmut K. (63), Muhammet Ö. (2), İsmet B. (73), Hasan Ç. (77), Ayşe Ö. (29) ve Gülseren I. (62) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:54 Kaynak: İHA
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