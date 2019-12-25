Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı sonucu 14 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin ve Göksun ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı sonucu merkez Onikişubat ilçesinin Kaynar, Kumarlı, Çukurhisar ve Kurucuova mahalleleri, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Başdervişli, Elmacık, Kemallı, Zorkun, Ağabeyli ve Mahmutlar mahalleleri, Afşin ilçesinin Dağlıca ve Topaktaş mahalleleri ile Göksun ilçesinin Hacıkodal ile Kavşut mahalle ve grup yolları ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:02 Kaynak: AA
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