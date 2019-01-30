Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiliyor
1 saat önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda ulaşım güçlükle ilerliyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş- Göksun
kara yolunda ulaşım güçlükle ilerliyor.
Göksun ilçesi ile Tekir Mahallesi'nde etkili olan kar sebebiyle ağır vasıta araçlarının geçişine izin verilmiyor.
Karayolları ekipleri, kara yolunu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Şehirler arası güzergahlarda aksaklık yaşanmaması için çaba gösteren trafik ekipleri, zincirsiz ve çekme halatı olmayan araçların geçişine izin vermiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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