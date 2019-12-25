Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle zaman zaman trafiğe kapanan Kahramanmaraş- Göksun karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken dün akşam saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında Kahramanmaraş yönünde kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda trafiğe açıldı. Karayollarına ait kar küreme aracıyla açılan yolda araçlar uzun konvoy oluşturdu. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle trafik polisleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları geçişine izin vermiyor.


Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:49 Kaynak: DHA
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