Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor. Özellikle zaman zaman trafiğe kapanan Kahramanmaraş- Göksun karayolunda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken dün akşam saatlerinde kapanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu yapılan çalışmalarla kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sabah saat 09.30 sıralarında Kahramanmaraş yönünde kapanan yol, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda trafiğe açıldı. Karayollarına ait kar küreme aracıyla açılan yolda araçlar uzun konvoy oluşturdu. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle trafik polisleri zincir ve kar lastiği olmayan araçları geçişine izin vermiyor.


Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
22:28 Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
22:26 Aydın kuşadası'nda hortum paniğe neden oldu - Son Dakika
22:23 Amonyak tankından sızan gazdan 3 işçi zehirlendi- Yeniden - Son Dakika
22:22 Diyanetten Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeseli - Son Dakika
22:16 Ahmet Erbaş: "Tanıtım kampanyasında 25 milyon kişiye ulaştık" - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:31:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]