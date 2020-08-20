Kahramanmaraş'ta karantina kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Ekiplerce, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kuralına uymayan 6 kişiye 7 bin 142 lira para cezası kesildi.

Kahramanmaraş 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 29 kişiye idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde çalışma ve denetimlerini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:31

Kaynak: AA

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