Kahramanmaraş'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Karayolu Trafik Haftası nedeniyle kent girişindeki uygulama noktalarında bilgilendirici broşürler ve çocuklar için kırmızı düdük dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gaziantep, Kayseri ve Adana karayolu üzerinde bulunan uygulama noktalarında sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, trafik kurallarını uyulması için farkındalıkları arttırmak ve yine çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimlerine katkılarını artırmak amacıyla bu haftayı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Bu yıl ki trafik haftasının sloganlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olduğunu belirten Doğan, "İlk sloganımız, 'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' diyoruz. İkinci sloganımız ise 'Trafikte her yıl daha iyiye' olarak belirlendi. Bu iki sloganla birlikte trafik haftamızı icra ediyoruz. 2019 yılında olduğu gibi bu yılda yaya önceliği ön planda olacak. Bu haftaya özel yayalarla ilgili de çalışmalarımız olacak." diye konuştu.