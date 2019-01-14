Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Kahramanmaraş'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi

48 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan Ali Üstboğa (69) ve Hatun Üstboğa'yı (65) öğlen ziyarete gelen kızları Sevim Bilecan, kapıyı açan olmayınca gidip, akşam saatlerinde tekrar eve geldi.

Kapıyı açan olmayınca camı kırarak içeri giren Bilecan, anne ve babasının hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hatun Üstboğa'nın öldüğünü belirledi.

Ali Üstboğa ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Üstboğa'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:30 Kaynak: AA

Narlı, Pazarcık, Kahramanmaraş, Güncel
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