Kahramanmaraş'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirtilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Köprübaşı
Mahallesi'nde ikamet eden Aynur Kalay'dan (25) haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Kalay'ı hareketsiz halde buldu.
Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Kalay'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:28 Kaynak: AA
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