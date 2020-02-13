Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen çocuk öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen çocuk öldü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, banyo yaparken üşümemek için soba kovasında kömür yakan çocuk sızan karbonmonoksitten etkilenerek hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten etkilenen çocuk öldü, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, banyo yaparken üşümemek için soba kovasında kömür yakan çocuk sızan karbonmonoksitten etkilenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesi'nde Muhammet Gül (14), duş almak için girdiği banyoda üşümemek için sobanın kovasına kömür yakarak koydu. Gül, banyo yaptığı sırada kovadan yayılan karbonmonoksitten zehirlendi.

Bir süre sonra fenalaşan Gül'ü baygın bir şekilde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gül'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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