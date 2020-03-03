Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksitten zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı.

Merkez Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde yaşayan anne E.B, çocukları H.T.B. ve N.B, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının ihbarı üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:00 Kaynak: AA
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