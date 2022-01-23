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Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

23.01.2022 17:00
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde donmak üzere olan 5 kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde donmak üzere olan 5 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesi Büget Mahallesi'nde Ö.G. (39) isimli şahıs 112 ihbar hattını arayarak karlı yolda yaklaşık 5 saattir otomobil ile yolda mahsur kaldıklarını ve donmak üzere olduklarını bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerine giderek, Ö.G. (39), B.G. (54), A.G. (45), C.C. (48) ve C.C. (39) isimli şahısları araçlarıyla birlikte kurtardı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Kahramanmaraş, Otomobil, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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