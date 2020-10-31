Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, karısını öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Kızılcaoba Mahallesi'nde yaşayan Cuma S. (61), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nuran S'yi (52) tabancayla vurdu. Daha sonra kızını arayan Cuma S, evlerine gelerek hem kendisinin hem de eşinin cesedini almasını istedi.

Durumun polis ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Cuma S. ve Nuran S'yi yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, savcı da evde inceleme yaptı.

Bu arada, çiftin 6 çocuğunun olduğu ve Nuran S'nin bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenildi.