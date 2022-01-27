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Kahramanmaraş'ta karla ilgili sorunlara kriz merkezinden müdahale ediliyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karla ilgili sorunlara kriz merkezinden müdahale ediliyor

27.01.2022 12:27
Kahramanmaraş'ta karla ilgili sorunlara kriz merkezinden müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta kar yağışının başlamasından bu yana yürütülen çalışmalar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kurulan kriz merkezinden takip ediliyor.

Kahramanmaraş'ta kar yağışının başlamasından bu yana yürütülen çalışmalar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) kurulan kriz merkezinden takip ediliyor.

Vali Ömer Faruk Coşkun koordinesinde çalışmalarını yürüten merkezde, başta belediye, emniyet ve jandarma olmak üzere 18 kurum personeli ile hizmet veriliyor.

Kriz Merkezi bünyesinde sosyal medya üzerinden oluşturulan grup aracılığıyla kent protokolüne anlık bilgi sunulurken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler de anında değerlendirilerek sahada görevli 3 bin personel aracılığıyla sorunlara anında müdahale ediyor.

Kent genelindeki ana arterlerin anbean takip edildiği merkezde, ulaşım sorunları başta olmak üzere kar yükü sebebiyle oluşan konut ve işyeri çatı hasarları, tarımsal zararlar, hayvancılıkla ilgili meydana gelen olumsuzluklara çözüme kavuşturuluyor.

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Kahramanmaraş, AFAD, kar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta karla ilgili sorunlara kriz merkezinden müdahale ediliyor - Son Dakika
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