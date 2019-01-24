Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele
26 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kent merkezinde hava şartları mevsim normalleri üzerinde seyir ederken, kuzey ilçeleri arasında yer alan Çağlayancerit ve Nurhak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.
Kahramanmaraş
'ta kent merkezinde hava şartları mevsim normalleri üzerinde seyir ederken, kuzey ilçeleri arasında yer alan Çağlayancerit
ve Nurhak
'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.
Kahramanmaraş'ta dün gece yarısı Çağlayancerit ile Nurhak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Dulkadiroğlu
, Onikişubat
, Göksun
ve Andırın
ilçelerinde buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı nedeniyle kapanan 61 kırsal mahalleye ulaşım için ekiplerin temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kar
yağışı nedeniyle bazı ağaçlar ağırlığa dayanamayarak kırılırken, besicilikle uğraşan vatandaşlar ellerinde küreklerle kar temizleme çalışmalarına destek veriyor.
Yetkililer, kar yağışının getirdiği olumsuzluklara ve soğuk havada oluşan buz sarkıtları karşısında vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyardı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:22 Kaynak: İHA
Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı
Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay
YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir