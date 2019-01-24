Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

26 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kent merkezinde hava şartları mevsim normalleri üzerinde seyir ederken, kuzey ilçeleri arasında yer alan Çağlayancerit ve Nurhak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta kent merkezinde hava şartları mevsim normalleri üzerinde seyir ederken, kuzey ilçeleri arasında yer alan Çağlayancerit ve Nurhak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ta dün gece yarısı Çağlayancerit ile Nurhak ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Dulkadiroğlu, Onikişubat, Göksun ve Andırın ilçelerinde buzlanma hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı nedeniyle kapanan 61 kırsal mahalleye ulaşım için ekiplerin temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle bazı ağaçlar ağırlığa dayanamayarak kırılırken, besicilikle uğraşan vatandaşlar ellerinde küreklerle kar temizleme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, kar yağışının getirdiği olumsuzluklara ve soğuk havada oluşan buz sarkıtları karşısında vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyardı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

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