Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele
51 dakika önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesince kar yağışı devam eden bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, Andırın
ilçesine bağlı Akgümüş ve Yenidemir mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yolda kar temizleme çalışmaları yaptı. Dulkadiroğlu
'nun Yeşiltepe
ve Bertiz mahallelerine ulaşımı sağlayan Yedikuyular bölgesinde de kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin kırsal mahallelere ulaşım sağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:33 Kaynak: İHA
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