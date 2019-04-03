Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin yüksek kesimlerindeki Akgümüş ve Yenidemir Mahalleleri'nde kar yağışı etkili oldu. Bölgede kar kalınlığı yer yer 1.5 metreyi bulurken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de 2 mahalleyi birbirine bağlayan yolun kapanmaması için çalışma başlattı.



Kar yağışı Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor. Ekipler, Yeşiltepe ve Bertiz Mahalleleri'ne ulaşımı sağlayan Yedikuyular Bölgesi'ndeki yolu açık tutmak için çalışma yürütüyor.



- Kahramanmaraş

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