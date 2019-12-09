Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, karla mücadele kapsamında, yolların açık kalması için çaba gösterdiği belirtildi.

Andırın ilçesine bağlı Kargaçayırı ile Çığşar mahallesi yollarında, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Kümperli, Çağırgan ve Hacılar mahallesi yollarında, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yedikuyular bölgesinde karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde kar yağışı olan bölgelerde karla mücadele çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz önceden belirlenen sorumluluk bölgelerinde kış çalışmaları kapsamında 7/24 olarak görevlerinin başında olup, gerek ilçe belediyeleri gerekse diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz." ifadelerine yer verildi.