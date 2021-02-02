Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçeler ve Fen İşleri Dairesi ekipleri kentin yüksek kesimlerinde kar birikintisi sonucu kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor.

Bu kapsamda ekipler kar yağışı etkili olan Akifiye, Boylu, Büyüknacar, Çukurhisar, Elmalar, Kaleboynu, Kandıl, Kargaçayırı, Kazma Bağları, Kuzucak, Orhangazi, Tunalı ve Yeşilköy mahallelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Ekipler, kent genelindeki yolların ve mahallelerin yollarının kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.