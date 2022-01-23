Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

23.01.2022 22:56
Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Güngör, gazetecilere, kentin son 20 yılın en fazla kar yağışını aldığını belirtti.

Kar yağışının başladığı günden buyana 210 araç ve 400'ün üzerinde personelle sahada olduklarını ifade eden Güngör, "Tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yağışlardan etkilenen araçlar için ücretsiz çekici hizmeti verilmeye başlandığını aktaran Güngör, kar yağışının özellikle tarıma ve su kaynaklarına çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Güngör, ekiplerin 24 saat esasına göre durmaksızın hizmet verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kar yağışının ilk gününde BOTAŞ'ın boru hattında patlama oldu. 20'nin üzerinde araçla anında oraya ulaşmaları ve müdahale edip en kısa zamanda söndürmelerini de tebrik ediyorum. Şu an tüm ilçelerimiz ve mahallerimizde ekiplerimiz konuşlanmış durumda. Ekiplerin müdahale edeceği bölgeler belirlendi ve 24 saat mesaideyiz. Yağışın ilk günü kısmi sıkıntılar yaşamıştık ama hamdolsun bundan sonraki süreçte de bütün yollarımızı açtık ve kapalı yolumuz kalmadı. Ekiplerimiz tam kadro sahada çalışmalarına devam ediyor. Karla mücadelede tüm ekipmanlara sahibiz. Tuz ihtiyacımız yok, stoklarımız tamam. Hemşerilerimiz merak etmesin, Allah'ın izniyle hiçbir aksaklığa izin vermeden bu süreci devam ettiriyoruz."

YORUMLAR
500

Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı         
22:49
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
22:14 Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para
22:13 Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş araçlarını terk edip gittiler
22:10 Şener Şen ile İlyas Salman barıştı
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
21:34 Yemek verdiği sokak köpeğini takip eden adam, karşısındaki manzarayla hüzünlendi
21:32 Victor Nelsson'dan takım arkadaşlarına tarihe geçecek ayar
21:05 İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 23:05:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement