Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

35 dakika önce

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor, System.String[]
Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor. Kar yerine şiddetli yağmura maruz kalan Türkoğlu ilçesinde ise yaşanan toprak kaymaları bazı kırsal mahallere giden ulaşım yollarını kapattı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte sis hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde kapalı bulunan 126 yolun 93'ü açılırken, 34 kırsal mahalleye giden ulaşım yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Şiddetli yağmura maruz kalan Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi Yiğitler mevkisinde mahalleyi anayola başlayan yolda toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle mahallerine ulaşımı güçlükle sağladıkları belirten Mehmet Kuzu, "Burada 25-30 tane evimiz var yukarıda. Bu yağıştan dolayı yolumuzda kaydı. 2 aydır yolumuz açılmadı. Yukarıda yükümüz oluyor, sırtımızda taşıyoruz" dedi.

Mahallelerinde yaşayan vatandaşların hastalandığı zaman battaniyelerle ana yola kadar taşıdıkları söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yolun yapılmasını istedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:01 Kaynak: İHA

Çağlayancerit, Kar, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reynmen, İzlenme Rekoru Kıran Klibinde Yazıcıoğlu Olayına Gönderme mi Yaptı Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Antalya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'nın Zararı Yaklaşık 100 Milyon Lira, Gereği Neyse Yerine Getireceğiz CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi! Parti Tabanı Ayaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 16:36:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]