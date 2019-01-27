Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

Kahramanmaraş'ta Karla Mücadele Sürüyor

6 dakika önce

Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor Yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması kırsal mahallerde ulaşımda aksamalara neden oluyor -Mahallede hastalanan bir kişi battaniye ile ana yola taşındıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın...

Kahramanmaraş'ta karla mücadele sürüyor
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiliyor
Yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması kırsal mahallerde ulaşımda aksamalara neden oluyor
-Mahallede hastalanan bir kişi battaniye ile ana yola taşındı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde karla mücadele sürüyor. Kar yerine şiddetli yağmura maruz kalan Türkoğlu ilçesinde ise yaşanan toprak kaymaları bazı kırsal mahallere giden ulaşım yollarını kapattı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit, Nurhak ve Dulkadiroğlu ilçelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İl genelinde kapalı bulunan 126 yolun 93'ü açılırken 34 kırsal mahalleye giden ulaşım yollarının açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
Şiddetli yağmura maruz kalan Türkoğlu ilçesi Kırmakaya Mahallesi Yiğitler mevkisinde mahalleyi anayola başlayan yolda toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle mahallerine ulaşımı güçlükle sağladıkları belirten Mehmet Kuzu, "Burada 25-30 tane evimiz var yukarıda. Bu yağıştan dolayı yolumuzda kaydı. 2 aydır yolumuz açılmadı. Yukarıda yükümüz oluyor, sırtımızda taşıyoruz" dedi.
Mahallelerinde yaşayan vatandaşların hastalandığı zaman battaniyelerle ana yola kadar taşıdıkları söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yolun yapılmasını istediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel
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