Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzaraları

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun ve Andırın ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası tabiat beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Andırın ilçesinin Kargaçayırı mevkiindeki Körsulu Çayı etrafındaki vadi beyaz örtüye büründü. Bölgede orman ve akarsu ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Bölge, soğuk havası ve temiz havası ile yaz kış misafirlerini ağırlıyor.