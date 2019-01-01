Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

Kahramanmaraş'ta Kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi

16 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluştu.

Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluştu.
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Kar, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahir 'Dağı'nı beyaza bürüdü.
Bölgede bulunan Yedi Kuyular Kayak Merkezi yolu ve ormanlık alan drone ile görüntülenirken, eşsiz manzara ve güneşin batışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti Kıskanç Eş, Annesinin Evinden Çıkan Kocasına Pusu Kurdu

ABD ve İsrail, UNESCO'dan Resmi Olarak Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 14:42:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]