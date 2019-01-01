Kahramanmaraş'ta Kartpostallık Kar Manzarası Havadan Görüntülendi
16 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluştu.
Kahramanmaraş'ta kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta birkaç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimlerinde kartpostallık manzaralar oluştu.
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Kahramanmaraş'ta da etkili oldu. Kar, kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Ahir 'Dağı'nı beyaza bürüdü.
Bölgede bulunan Yedi Kuyular Kayak Merkezi yolu ve ormanlık alan drone ile görüntülenirken, eşsiz manzara ve güneşin batışı kartpostallık manzaralar oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:26 Kaynak: İHA
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