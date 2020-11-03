Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar

03.11.2020 10:27

Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar Sonbaharla birlikte ağaçların sararan ve dökülen yaprakları doğa severlere eşsiz manzara sunuyor Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar

Sonbaharla birlikte ağaçların sararan ve dökülen yaprakları doğa severlere eşsiz manzara sunuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sonbaharla birlikte yaprakları sararan ve dökülen ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri olan bölgelerde sonbahar mevsiminin gelmesi ve ağaçların yapraklarını dökmeye başlamasıyla rengarenk tonlar ortaya çıkmaya başladı.

Onikişubat ilçesi Fırnız mevkisinde sonbaharın bütün renkleri ortaya çıkıtı. Adeta görsel şölene dönen doğada yaprakların farklı renklere bürünmesi ayrı bir güzellik kattı. Bin 500 rakımlı bölgede havaların soğuması ve ağaçların mevsimin getirdiği iklimle sararması, yapraklardaki renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

Yaz mevsiminde vatandaşların uğrak mekanlarından olan bölge kış mevsiminde adeta sessizliğe bürünüyor.

Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar
Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar
Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar
Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar

Kahramanmaraş, Onikişubat, Sonbahar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kartpostallık sonbahar - Son Dakika


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